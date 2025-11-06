ETV Bharat / bharat

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣ, ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ?

Bihar Election 2025: 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ?

Bihar Assembly Election 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 6, 2025 at 7:59 AM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਿਹਾਰ: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 121 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਨਡੀਏ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ) ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ (ਗ੍ਰੈਂਡ ਅਲਾਇੰਸ) ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਨਸੂਰਾਜ ਅਭਿਆਨ (ਜਨ ਸੂਰਜ ਅਭਿਆਨ) ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

SIR ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ?

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6% ਘਟ ਕੇ 7 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ 357 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। SIR ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47ਲੱਖ, 77 ਹਜ਼ਾਰ, 487 ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 3 ਲੱਖ, 66 ਹਜ਼ਾਰ, 742 ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 21.53 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। SIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 69.29 ਲੱਖ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਭੰਗਾ, ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ, ਨਾਲੰਦਾ ਅਤੇ ਰੋਹਤਾਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।

Bihar Assembly Election 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1,314 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32% ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 39% ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ-ਵਾਰ ਜਿੱਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

Bihar Assembly Election 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਆਰਜੇਡੀ

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜੇਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ, 73, 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਵੱਲੋਂ, ਜੇਡੀਯੂ 57 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 48 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ। 2020 ਵਿੱਚ, ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ, 42 ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 32 ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ 25 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ 34 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

Bihar Assembly Election 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

2025 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਦਿਸ਼ਾ

2025 ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ 121 ਸੀਟਾਂ (102 ਜਨਰਲ ਅਤੇ 19 ਐਸਸੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਮੇਤ) ਰਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ (ਆਰਜੇਡੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਏ (ਬੀਜੇਪੀ, ਜੇਡੀਯੂ, ਐਲਜੇਏਪੀ (ਆਰਵੀ), ਐਚਏਐਮ, ਆਰਐਲਐਮ, ਆਦਿ) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਦੈਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਜਨਸੂਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Bihar Assembly Election 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

2020 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 121 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ

2020 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 121 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 57.05% ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਨਤੀਜੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਕੁੱਲ 243 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 121 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ 110 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਐਨਡੀਏ ਨੇ 59 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲਜੇਪੀ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ) ਨੇ ਇੱਕ (ਮਤਿਹਾਨੀ) ਜਿੱਤੀ। ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੇ 51.5% ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਨੇ 48.2% ਜਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੱਤ (125 ਸੀਟਾਂ) ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।

Bihar Assembly Election 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇਡੀਯੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੇਡੀਯੂ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 57 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇਡੀਯੂ ਦਾ 34 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। 11 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, ਜੇਡੀਯੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਡੀਯੂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮਐਲ), ਦੋ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ), ਇੱਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆਈਆਈਪੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।

Bihar Assembly Election 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 48 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਜਪਾ 25 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 12 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮਐਲ) ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ, ਅਤੇ ਆਈਆਈਪੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।

Bihar Assembly Election 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਐਲਜੇਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਐਲਜੇਪੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 14 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ 12 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ।

ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ।

Bihar Assembly Election 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

2020 ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ

2020 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 121 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਿਰਹੁਤ ਅਤੇ ਦਰਭੰਗਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਹੜ੍ਹ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇਜਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਲਜੇਪੀ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਜੇਡੀਯੂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ 121 ਸੀਟਾਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, 2025 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Bihar Assembly Election 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

2020 ਵਿੱਚ ਆਰਜੇਡੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ

2020 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ 121 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ-ਵਾਰ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਆਰਜੇਡੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 75 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਯਾਦਵ-ਮੁਸਲਿਮ (ਐਮਵਾਈ) ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੇ "10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ" ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸ਼ਾਲੀ, ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸਾਰਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

Bihar Assembly Election 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ 32 ਸੀਟਾਂ

2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 121 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 74 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਦਰਭੰਗਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ (ਭੂਮਿਹਾਰ, ਰਾਜਪੂਤ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਈਬੀਸੀ (ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਵਰਗ) ਅਤੇ ਮਹਾਦਲਿਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 23 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇਡੀਯੂ ਦਾ ਨਾਲੰਦਾ, ਮਧੇਪੁਰਾ, ਸਹਰਸਾ ਅਤੇ ਖਗੜੀਆ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 121 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ 19 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਵਾਨ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

Bihar Assembly Election 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ

2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 121 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 11 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ, ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਦੋ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਚਾਰ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ, ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰਟੀ (ਵੀਆਈਪੀ) ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ, ਐਲਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆਰਜੇਡੀ ਲਈ 23.1%, ਭਾਜਪਾ ਲਈ 19.5%, ਜੇਡੀਯੂ ਲਈ 15.7%, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ 8.3% ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਈ 9.2% ਸੀ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ MY + EBC + ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਪਰ NDA ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯਾਦਵ OBC ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ।

Bihar Assembly Election 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਨ ਸੂਰਜ, ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ NOTA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

"ਇਸ ਵਾਰ, ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮਾੜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਕਓਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।" - ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ

Bihar Assembly Election 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

2025 ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ: ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ 73 ਉਮੀਦਵਾਰ

ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 73 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 48, ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ 57। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਸੂਰਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ 2020 ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ।

Bihar Assembly Election 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਈਜ਼

2020 ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ?: 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (14 ਸੀਟਾਂ) ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੇ 8 ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨੇ 6 ਜਿੱਤੀਆਂ। ਬਖਤਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਨੇਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜੇਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਹਾ। ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ (11 ਸੀਟਾਂ) ਵਿੱਚ 7 ​​ਸੀਟਾਂ, ਦਰਭੰਗਾ (10) ਵਿੱਚ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸਿਵਾਨ (8) ਵਿੱਚ 5, ਗੋਪਾਲਗੰਜ (6) ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।

ਵੈਸ਼ਾਲੀ (8) ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ (4-4)। ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸਮਸਤੀਪੁਰ (10) ਵਿੱਚ 6, ਸਾਰਨ (10) ਵਿੱਚ 7 ​​ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ-ਰਾਜਦ ਨੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ (7) ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਭੋਜਪੁਰ (7) ਵਿੱਚ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਨਾਲੰਦਾ (7) ਜੇਡੀਯੂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ (5 ਸੀਟਾਂ)। ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸਹਰਸਾ (4) ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ, ਮਧੇਪੁਰਾ (4) ਵਿੱਚ 2-2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਮੁੰਗੇਰ (3) ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਲਖੀਸਰਾਏ (2) ਵਿੱਚ 1-1 ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ (2) ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ-ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਖਗੜੀਆ (4) ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਕਸਰ (4) ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।

Bihar Assembly Election 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

2025 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਾਮ

ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ (ਭਾਜਪਾ, ਤਾਰਾਪੁਰ), ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ (ਭਾਜਪਾ, ਲਖੀਸਰਾਏ), ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਮੰਟੂ (ਭਾਜਪਾ, ਅਮਨੌਰ)। ਆਰਜੇਡੀ ਲਈ, ਅਖਤਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਸ਼ਾਹੀਨ (ਸਮਸਤੀਪੁਰ), ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ (ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ)। ਜੇਡੀਯੂ ਤੋਂ, ਵਿਜੇ ਚੌਧਰੀ (ਸਰੈਰੰਜਨ), ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ (ਨਲੰਦਾ)। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਯਾਦਵ ਬਨਾਮ ਕੁਰਮੀ, ਭੂਮਿਹਾਰ ਬਨਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ)। 2020 ਵਿੱਚ, 42% ਸੀਟਾਂ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Bihar Assembly Election 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

1,314 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 423 (32%) ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ, ਅਤੇ 354 (27%) ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਆਰਜੇਡੀ ਕੋਲ 76%, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਕੋਲ 93% ਹੈ। ਸਿਖਰ: ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ (46 ਆਈਪੀਸੀ)। ਕਰੋੜਪਤੀ 509 (39%), ਆਰਜੇਡੀ 97%, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 121 (9%)। ਇਹ 2020 ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 35% ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ।

Bihar Assembly Election 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹਿਰ?

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਭੋਲਾਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਐਨਡੀਏ 121 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਐਲਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਛੇ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 121 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

"ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਾਰਨ ਆਰਜੇਡੀ ਲਈ ਮਹੂਆ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਲਈ ਲੜਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਤਿਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਵੀ ਸੀਮਾਂਚਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।" - ਭੋਲਾਨਾਥ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ

ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 9 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤੇ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 4 ਤੋਂ 5 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਸੁਨੀਲ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ, ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਕਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਡੀਯੂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਰ, ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਨਡੀਏ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Bihar Assembly Election 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

6 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ, ਦੀਘਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਾਰਬੀਘਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ

6 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਮੇਤ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 45341 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 3 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ 35325 ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ 77219 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ। 7 ਲੱਖ 37765 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 14 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 14 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ, 5,677, ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੀਘਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 121 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਰਬੀਘਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ।

2020 ਬਨਾਮ 2025 ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ

2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 121 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨੇ 59 ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਐਲਜੇਪੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਨੂੰ ਗਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਫਰਕ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 2020 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

FIRST PHASE VOTING
BIHAR ELECTION NEWS
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025
BIHAR CANDIDATES
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ? ਇਹ 6 ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕਰ ਲਓ ਸੁਧਾਰ

ਕੀ ਭੋਜਨ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਗਲਤ ਅਸਰ? ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਭੋਜਨ

ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਗੁਆਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ! ਬਸ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਪਸ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਇਹ 11 ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਗਲਤੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.