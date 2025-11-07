ETV Bharat / bharat

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਿੰਗ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 121 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 64.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

BIHAR ELECTION 2025
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 7, 2025 at 7:43 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਿਹਾਰ: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 121 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 64.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 45,314 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41,943 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਗੁੰਜਿਆਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

BIHAR ELECTION 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। (ETV Bharat)

ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਿੰਗ

ਇਸ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਗੁੰਜਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 121 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ 45,341 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 23,554 ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ 41941 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 64.46% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਗੁੰਜਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SIR ਰਾਹੀਂ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਗੁੰਜਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਔਸਤ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 57.29% ਸੀ, ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ 56.28% ਸੀ। ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37513302 ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19835325 ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 17677219 ਸੀ। ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 758 ਸੀ ਅਤੇ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 209177 ਸੀ।

BIHAR ELECTION 2025
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (ETV Bharat)

45341 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 8608 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 36733 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1314 ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1192 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 122 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਈਵੀਐਮ ਵੀਵੀਪੈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ

  • ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 47263 ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ, 45341 ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ਅਤੇ 45341 ਵੀਵੀਪੈਟ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ।
  • 9655 ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ, 9235 ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ਅਤੇ 13533 ਵੀਵੀਪੈਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
  • ਮੌਕ ਪੋਲ ਦੌਰਾਨ 385 ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ, 421 ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ਅਤੇ 847 ਵੀਵੀਪੈਟ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ।
  • ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 165 ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ, 159 ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ਅਤੇ 480 ਵੀਵੀਪੈਟ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ।
  • ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 320 ਸੀ।
  • ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 926 ਸੀ।
  • ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 107 ਸੀ।
BIHAR ELECTION 2025
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (ETV Bharat)

141 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 141 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਕਸਰ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ​​ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 56 ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਫਤੂਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 165 ਅਤੇ 166 'ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 17-ਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਏਡੀਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕੁੰਦਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 1.318 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ 8.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 20.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਨ।

BIHAR ELECTION 2025
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (ETV Bharat)

ਦੋ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ

ਲਖੀਸਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਸੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਮਐਲਸੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਦੌਦਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸਤੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 850 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 4,000 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। 1,415 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਣਉਚਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਦੋਂ?

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 122 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਨਡੀਏ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ," ਜਦਕਿ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ "ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

BIHAR VOTING IN FIRST PHASE
ELECTION COMMOTION PC
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
BIHAR ASSEMBLY ELECTION

