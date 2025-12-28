ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਘੁਟਾਲੇ, ਜਾਣੋ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਸਾਲ 2025 ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : December 28, 2025 at 10:18 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2025 ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਐਪ ਘੁਟਾਲੇ, ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਲੋਨ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਲੱਖਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ-ਸੰਘੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮੈਗਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਚਾਅ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 10 ਵੱਡੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲੇ
1. ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 78 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਪੀੜਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 22.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ IFSO ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2. ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਸਾਈਬਰ ਹਾੱਕ': 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਸੱਟ, 700 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਬਰ ਹਾੱਕ' ਨਾਮਕ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਗਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਜਾਅਲੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਖੱਚਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਬਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
3. ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 10 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ₹50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਆਈਡੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਜਾਅਲੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਪਸ, ਜਾਅਲੀ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰੋਹ "VIP ਸਟਾਕ ਗਰੁੱਪ" ਵਰਗੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਮੂਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਲੁਭਾਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਵਪਾਰਕ ਐਪਸ ਬਣਾਏ ਜੋ ਅਸਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪਸ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ₹24 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
"2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਜਾਅਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਪਸ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਲੋਨ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਗੁਮਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ, ਅਣਜਾਣ ਲਿੰਕਾਂ ਜਾਂ ਐਪਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲਣਾ, ਦੋ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਕ ਵੀ ਹਨ।" - ਵੇਦ ਭੂਸ਼ਣ, ਸਾਬਕਾ ਏਸੀਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ
5. ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਸਾਈਹਾਕ' ਤਹਿਤ 42 ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਸਾਈਹਾਕ' ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਾਈਬਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 42 ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਡ੍ਰੀਮਜ਼ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹254 ਕਰੋੜ (ਲੱਗਭਗ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰੇਲ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
6. 'ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ' 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਛਾਪਾ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਆਧੁਨਿਕ 'ਸਿਮ-ਬਾਕਸ' ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ 2020 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾ ਕੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਲਿੰਕ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
7. ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੀ.ਟੈਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਸੀ
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀ.ਟੈਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ (USDT) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲੱਗਭਗ ₹77 ਕਰੋੜ (ਲੱਗਭਗ 770 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
8. ਸੰਗਮ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 'ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ' ਕਰਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਗਮ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ। ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
9. ਮਿਊਲ ਖਾਤੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ: ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹5.24 ਕਰੋੜ ਦੇ 10,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ₹5.24 ਕਰੋੜ ਦੇ 10,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਖ਼ਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਮਿਊਲ ਖਾਤਿਆਂ (ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ, ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
10. Work From Home ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈਸ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਅਲੀ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਈ ਛੋਟੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ
|ਸੰਸਥਾ
|ਭੂਮਿਕਾ
|ਸੀਈਆਰਟੀ-ਇਨ
|ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ
|ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.
|ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ
|ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ.
|ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
|ਆਈ4ਸੀ
|ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ
|ਐਨ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.
|ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ