ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਅਕਾਸਾ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : November 29, 2026 at 7:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਜੇਦਾਹ ਲਈ ਕੁਝ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੂਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
#TravelAdvisory In view of the prevailing situation in the region, Air India flights to and from Jeddah, Dammam and Riyadh will remain suspended until 31 December 2026. Guests holding confirmed bookings issued on or before 27 November 2026 for travel up to 31 December 2026 may avail a one-time complimentary date change, subject to availability, or opt for a full refund upon cancellation. Guests choosing to reschedule their travel may do so to or from any operational Air India station in Saudi Arabia, with revised travel to be completed by 14 January 2027. Our customer support teams are available to assist guests with rescheduling or refunds and can be reached at +91 11 69329333 / +91 11 69329999.— Air India (@airindia) November 29, 2026
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜੇਦਾਹ ਅਤੇ ਮੰਗਲੁਰੂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਆਦ ਅਤੇ ਦਮਾਮ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਜੇਦਾਹ ਅਤੇ ਮੰਗਲੁਰੂ (IXE) ਵਿਚਕਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਜੇਦਾਹ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਆਦ ਅਤੇ ਦਮਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।"
ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਯਾਤਰੀ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਦਾਹ, ਰਿਆਧ ਅਤੇ ਦਮਾਮ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਯਾਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸੀਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਂ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
14 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯਾਤਰਾ
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "27 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਉਡਾਣਾਂ, ਰਿਆਧ, ਦਮਾਮ ਅਤੇ ਜੇਦਾਹ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੀਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਂ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯਾਤਰਾ 14 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਜੋ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੀਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨਾਲ +91 124 6935600 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦਫਤਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੱਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ
ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਜੇਦਾਹ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆਧ ਅਤੇ ਦਮਾਮ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੱਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜੇਦਾਹ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਆਧ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।