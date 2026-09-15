IGI ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ। 3 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : September 15, 2026 at 8:43 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਪੋਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਾਮੀਆਂ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਯਾਤਰੀ 3/4 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ AI-1115 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ 4 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ 01.45 ਵਜੇ ਲੁਫਥਾਂਸਾ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ LH763 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਊਨਿਖ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿੰਨ ਯਾਤਰੀ 4 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 00:50 ਵਜੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
IGI ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ?
- ਇਹ ਘਟਨਾ 3-4 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ।
- 6 ਇਟਾਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ AI-1115 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸਵਾਰ ਹੋਏ।
- ਉਡਾਣ 12:50 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰੀ।
- 1:45 ਵਜੇ, ਉਹ ਮਿਊਨਿਖ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੁਫਥਾਂਸਾ LH-763 ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ।
- ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
- ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਤੋਂ-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ SATS ਸਟਾਫ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੋਨੀਤ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।