ਇਟਲੀ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
Published : September 15, 2026 at 8:03 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਇਤਾਲਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
'ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ'
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਪੋਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
'ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਾਮੀਆਂ'
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਯਾਤਰੀ 3/4 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ AI-1115 ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਇਤਾਲਵੀ ਨਾਗਰਿਕ 4 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 01:45 ਵਜੇ ਲੁਫਥਾਂਸਾ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੰਬਰ LH763 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਊਨਿਖ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਯਾਤਰੀ 4 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 00:50 ਵਜੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਈਜੀਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ?
- ਇਹ ਘਟਨਾ 3-4 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ।
- ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ AI-1115 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਇਤਾਲਵੀ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਹੋਏ
- ਫਲਾਈਟ 12:50 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ।
- 1:45 ਵਜੇ, ਉਹ ਮਿਊਨਿਖ ਲਈ ਲੁਫਥਾਂਸਾ LH-763 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ।
- ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
- ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ
'ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ'
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਤੋਂ-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ SATS ਸਟਾਫ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੋਨੀਤ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਚਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।