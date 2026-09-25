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ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ VRS, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

UPS PENSION SCHEME
ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ (getty image)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 25, 2026 at 11:21 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ "ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ) ਨਿਯਮ, 2026," ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ।ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ (VRS), ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ VRS ਦਾ ਵਿਕਲਪ

ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹10,000 ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (VRS) ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, VRS ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ।

ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਯੋਗਦਾਨ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

UPS ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ: ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ 10% ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ UPS ਕਾਰਪਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 10% ਦੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੂਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।

NPS ਅਤੇ UPS ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਨਿਯਮ

ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਨਿਯਮ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ NPS ਤੋਂ UPS ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ NPS ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (VRS) ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ?

ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60% ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਨੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਟਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

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