ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਟੀਐਮਸੀ, 59 ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਗੀ, ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : June 3, 2026 at 1:20 PM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਢੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪਨ ਸਾਹਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 80 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 60 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ "ਬਗਾਵਤ" ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
#WATCH | Kolkata | On nomination of West Bengal Assembly LoP, TMC MLA Mustafizur Rahman says, " we don't know the exact figure... i am hearing from outside that 59 signatures have been recieved. i am hearing this. i have also signed..." pic.twitter.com/RoBqcqCIal— ANI (@ANI) June 3, 2026
ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਲੂਬੇਰੀਆ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਐਂਟਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪਨ ਸਾਹਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ "ਸ਼ਿੰਦੇ ਮਾਡਲ" ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜਾ ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੱਗਭੱਗ 20 ਟੀਐਮਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 59 ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
#WATCH | Kolkata | On nomination of West Bengal Assembly LoP, TMC MLA Priya Paul says, " i am going inside (assembly), after the meeting i will tell." pic.twitter.com/cf8V19mD7W— ANI (@ANI) June 3, 2026
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਦੀ ਨਾਟਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਟਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪਨ ਸਾਹਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ "ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤਾਂ" ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਦੀਪਨ ਅਤੇ ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਦੀ ਨਾਟਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।