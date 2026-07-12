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ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, 11 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ CBI ਲੱਭ ਰਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਚ !

ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।

TWISHA SHARMA SUSPICIOUS DEATH CASE
ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 12, 2026 at 4:24 PM IST

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ਭੋਪਾਲ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਕਿੱਨ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਮੜੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਲਿਗੇਚਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 11 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਟਵਿਸ਼ਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਹਿਸਟੋਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂਚਾਂ (ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਸੂਖਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਅਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 11 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

TWISHA SHARMA SUICIDE CASE
ਟਵੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)

ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੀ ਸਕਿੱਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਟਿਸ਼ੂ

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ; ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਲਿਗੇਚਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਗੇਚਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬੈਲਟ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ

ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TWISHA SHARMA SUICIDE CASE
ਪਤੀ ਨਾਲ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਈ ਨੂੰ, ਤਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।

TAGGED:

TWISHA SHARMA SUSPICIOUS DEATH CASE
TWISHA SHARMA SUICIDE CASE
ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮੌਤ ਮਾਮਲਾ
TWISHA SHARMA SUSPICIOUS DEATH CASE

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