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ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਧੜਕੇਗਾ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਿਲ, ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੜਕਦਾ ਦਿਲ

ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਰਾਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਿਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

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ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਧੜਕੇਗਾ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਿਲ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 11, 2026 at 10:10 AM IST

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ਭੋਪਾਲ: 53 ਸਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਏਮਜ਼ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈੱਡ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਇਰਾਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਧੜਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਚੇਨਈ ਦੇ ਐਮਜੀਐਮ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਗ ਵੰਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਚੇਨਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਇਰਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਰਾਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ।

ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੋਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਏਮਜ਼ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਹਰੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਚੇਨਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਗਰ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਦੌਰ ਤੱਕ ਹਰੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀਐਚਐਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਬਾਂਸਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ

ਬਾਘਸੇਵਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਮਜ਼ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਰਾਜੇਸ਼, ਭੈਣ ਵੀਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਭਤੀਜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਸਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

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