ਲੁਟੇਰੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਲੁਟੇਰੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 21, 2026 at 5:25 PM IST

2 Min Read
ਭੋਪਾਲ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਭੋਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੀ ਲੁੜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਮੇਘਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਔਰਤ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਔਰਤ ਨੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ:

ਲੁਟੇਰੀ ਲਾੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਸੀਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਮੰਨਿਆ।"

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼:

ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਕੁਆਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ

ਮਾਮਲਾ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਸਲਮਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।'

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਝਗੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼

ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ) ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 495 (ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਉਮੇਸ਼ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।"

