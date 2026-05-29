ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ

ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥ ਸਿੰਘ ਭੋਪਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥ ਸਿੰਘ ਦਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

TWISHA SHARMA DEATH CASE
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 29, 2026 at 3:52 PM IST

ਭੋਪਾਲ: ਸੀਬੀਆਈ ਤਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਰਥ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਭੋਪਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਸਮਰਥ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ'

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਭੋਪਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥ ਭੋਪਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸਮਰਥ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਰਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, "ਟਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਟਵਿਸ਼ਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੇਗੀ।"

ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਗਿਰੀਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟਵਿਸ਼ਾ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।" ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ।

