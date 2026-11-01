ਭਾਰਤ ਗੱਠਜੋੜ ਰੈਲੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ - ਅਰਾਜਕਤਾ ਹਟਾਓ' ਮਾਰਚ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
Published : November 1, 2026 at 4:15 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਗਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਹਰੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਾਰਚ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਹਰੀ ਨਗਰ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਂਸੂਰੀ ਸਵਰਾਜ, ਰਾਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਧੂਰੀ ਅਤੇ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ
"ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਰਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ" ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। 'ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ' ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
1984 ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦਾਂ
ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1984 ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਸਬੀਰ ਆਂਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨਵਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ।" ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਰਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂਘ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਛੂਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕੀ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਾ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਖਾੜ ਦੇਵੇਗੀ।"
ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜ ਉੱਠੇ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ"
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਧੂਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਨਗਰ ਅਤੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੇ ਏ-3, ਸੀ-2 ਅਤੇ ਸੀ-4 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1984 ਵਾਂਗ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
BJP National President Shri @NitinNabin participates in #SaveDemocracyRemoveAnarchy March in Rohtak, Haryana. https://t.co/cOR4jKnuea— BJP (@BJP4India) November 1, 2026
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ।
1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ।