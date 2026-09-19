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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ' ਹੋਈ ਲਾਂਚ, 10 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਰਜਿਸਟਰਡ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ "ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ" ਸੇਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ।

Bharat Taxi launched in chandigarh
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ ਟੈਕਸੀ, ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਹੋਈ ਲਾਂਚ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 19, 2026 at 11:59 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ "ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ" ਸੇਵਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 9 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। 5 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਜਾਂ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਜਬ ਕਿਰਾਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

"ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ"

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਈਵਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਰਜਿਸਟਰਡ

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਯੇਨ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਐਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ-ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

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