Bharat Against Drugs: 'ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹ ਤੱਕ...' ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਣੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਭੁੱਕੀ ਵਪਾਰ?
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼।ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ-ਹਾਈਵੇਅ ਵਾਲੇ ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ 'ਡੋਡਾ' ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
Published : June 24, 2026 at 2:46 PM IST
ਰਾਂਚੀ/ਝਾਰਖੰਡ: ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਕੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਡੋਡਾ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਚਾਹ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਦਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਖਸਖਸ ਦੇ ਬੀਜ (ਖੁਸਖਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪਲਾਮੂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜ਼ਬਤ
ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਪਲਾਮੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਚੰਦ ਅਤੇ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ (ਡੋਡਾ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।'
ਤਸਕਰੀ ਲੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਬਰੇਲੀ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰੇਲੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਬਰੇਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਮੂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਬਰੇਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
NDPS ਤਹਿਤ 4 ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਲਾਮੂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਰਮੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਕੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਈਵੇਅ ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ (ਪਾਊਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) 7,000 ਤੋਂ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਡੋਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਭਦਾਇਕ?
ਡੋਡਾ ਖਸਖਸ ਦੇ ਪੌਦੇ (Papaver Somniferum) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਅਫੀਮ ਖਸਖਸ ਦੇ ਫਲ (ਕੈਪਸੂਲ) ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁੱਕੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਤ ਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੋਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਇਸ ਦੇ ਲੈਟੇਕਸ (ਦੁੱਧ) ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੋਡਾ ਸੁੱਕੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਸਖਸ ਦੇ ਬੀਜ (ਖੁਸਖਸ) ਫਲਾਂ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਅਫੀਮ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡੋਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਸਕਰ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਡੋਡਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 1,400-1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ 7,000-9,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਫ਼ੀਮ ਨਾਲੋਂ ਮੋਰਫ਼ਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ
ਕੱਚੇ ਅਫ਼ੀਮ ਵਿੱਚ 10-12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੋਰਫ਼ਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਡੋਡਾ ਵਿੱਚ 0.2 ਤੋਂ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੋਰਫ਼ਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਫ਼ੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਰਫ਼ਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 0.2-0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਫਿਨ ਅਤੇ ਕੋਡੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕੁਝ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਡੋਡਾ (ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਸਖਸ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ) ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੁਰੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਵਾਰ, ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਸੁਆਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੋਡਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।"
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ
ਡੋਡਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਲਾਮੂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡੋਡਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਾਹ ਜਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੋਡਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਵਰਗੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਫੀਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਅਫੀਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੋਰਫਿਨ ਅਤੇ ਕੋਡੀਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
1,600 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਮੂ, ਗੜ੍ਹਵਾ ਅਤੇ ਲਾਤੇਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਲਾਮੂ ਵਿੱਚ 800 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਤੇਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, 2025-26 ਦੌਰਾਨ 800 ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਪਲਾਮੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 566 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਫੀਮ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਚ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼
ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (NDPS) ਐਕਟ, 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ, 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁੱਕੀ ਜਾਂ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੀ ਅਫੀਮ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ "ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ" ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਕਬਜ਼ੇ, ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਪਾਲਾਮੂ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।