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ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਬਾਹ

ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਬਹਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

US TARGETS CHABAHAR PORT
ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਾ (X- Account, Pete Hegseth)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 17, 2026 at 10:34 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਾਰਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਬਹਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚਾਬਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

'ਅਮਰੀਕਾ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ'

ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਚਾਬਹਾਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚਾਬਹਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਾਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਚਾਬਹਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਾਵਰ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਵਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚਾਬਹਾਰ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਭੂਮੀਗਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਗਲਿਆਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਚਟਾਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ IRNA ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਵੀ ਕਈ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

"ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ"

ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ "ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ" ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੋਜ਼ਗਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੁਲ, ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਬੰਦਰ ਅੱਬਾਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਮੋਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦਰ ਖਮੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇਹ ਹਮਲੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਬੰਦਰ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵੱਲ ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਰਡਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜੋ ਇਸਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ

ਈਰਾਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਘਰ, ਬੁਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਦੋ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰੁਖ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਤਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਕਤਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਕਤਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਤਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੀਸੈਲੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਲਗਭਗ 90% ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਡੀਸੈਲੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਘਨ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ

ਜਾਰਡਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਤਰੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਅਰਧ-ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਰਬਿਲ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

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US TARGETS CHABAHAR PORT
IRAN CHABAHAR US ATTACK
ਚਾਬਹਾਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਮਲਾ
US TARGETS CHABAHAR PORT

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