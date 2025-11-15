ETV Bharat / bharat

ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡਜ਼ 2025 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਘੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

SRI RAMOJI RAO GARU
ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2025 (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 15, 2025 at 10:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਗਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡਜ਼ 2025 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ 16 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਗਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ, ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੱਤ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਯੂਥ ਆਈਕਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਚੁਣੇ।

ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਫੀਲਡਵਰਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਨਾਡੂ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਸ਼ਨੂ ਦੇਵ ਵਰਮਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਮੋਜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੀਐਮਡੀ) ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਵਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਲਾਂ - ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਵੀਨਤਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

TAGGED:

RAMOJI GROUP
RAMOJI FILM CITY
CP RADHAKRISHNAN
ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2025
SRI RAMOJI RAO GARU

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਤੁਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ-ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ? ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

River Indie ਦਾ ਨਵਾਂ Yamaha EC-06 ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ? ਜਾਣੋ ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ

ਆਖਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਫੱਟਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿਵਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਣੋ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.