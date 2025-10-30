ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਅੱਤਲ

ETV Bharat / bharat

ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਐਫਓ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿੰਕਡਇਨ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ 34 ਸਾਲਾ ਧੀ, ਅਕਸ਼ੈ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ...

ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਬੇਲੰਦੂਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਦਰਦ ਅਸਹਿ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ - ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੱਕ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?"

ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟਫੀਲਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਕੇ. ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਨੇ ਬੇਲੰਦੂਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ - ਪੀਐਸਆਈ ਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੋਰਖਨਾਥ - ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਜੇਡੀਐਸ ਯੁਵਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਖਿਲ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਹਾਲੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਵੇਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੰਗਲ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 12,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ - ਸ਼ਿਰਸਤੇਦਾਰ ਤਮੰਨਾ ਕਾਂਬਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਬਦੀਗਰ - ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ੰਕਰੱਪਾ ਗੁਮਾਗੁੰਡੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

