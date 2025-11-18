ETV Bharat / bharat

ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

BMRCL THREAT
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ (ETV Bharat)
ਬੈਂਗਲੁਰੂ: "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਵਾਂਗਾ," ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ BMRCL (ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਈਮੇਲ ਭੇਜਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਧਮਕੀ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 11:25 ਵਜੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੀਮੇਲ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਰੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ... ਮੈਂ ਕੰਨੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵੀ ਹਾਂ।"

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ

BMRCL ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਲਸਨ ਗਾਰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਲਸਨ ਗਾਰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

