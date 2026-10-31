ਬੰਗਲੁਰੂ-ਮੁੰਬਈ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ, 16 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਦੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂ
ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ SMVT ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਬੰਗਲੁਰੂ-ਮੁੰਬਈ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ
Published : October 31, 2026 at 12:40 PM IST
ਬੰਗਲੁਰੂ: ਬੰਗਲੁਰੂ-ਮੁੰਬਈ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਐਤਵਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸਰ ਐਮ. ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰਾਇਆ ਟਰਮੀਨਲ (SMVT) ਤੋਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ (SWR) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੀ, ਨਵੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 22 ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਵੀ. ਸੋਮੰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ.) ਡਾ. ਮੰਜੂਨਾਥ ਕਨਮਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਾਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗੀ।
ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰੂਟ
ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 06503 SMVT, ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:15 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 6:15 ਵਜੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਟਰਮੀਨਸ (CSMT), ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਟ੍ਰੇਨ ਹਿੰਦੂਪੁਰ, ਧਰਮਵਰਮ, ਅਨੰਤਪੁਰ, ਗੁੰਟਕਲ, ਰਾਏਚੁਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਯਾਦਗੀਰ, ਕਲਬੁਰਗੀ, ਸੋਲਾਪੁਰ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿਖੇ ਰੁਕੇਗੀ।
ਨਿਯਮਿਤ ਬੰਗਲੁਰੂ-ਮੁੰਬਈ-ਬੰਗਲੁਰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੰਬਰ 27652 ਅਤੇ 27651 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਲਗਭਗ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
16 ਕੋਚ, 823 ਯਾਤਰੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਬੰਗਲੁਰੂ-ਮੁੰਬਈ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਵਿੱਚ 16 ਕੋਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਯਾਤਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 823 ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 611 ਬਰਥਾਂ ਵਾਲੇ 11 ਥਰਡ ਏਸੀ ਕੋਚ, 188 ਬਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਏਸੀ ਕੋਚ, ਅਤੇ 24 ਬਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਏਸੀ ਕੋਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੈਸਟੀਬਿਊਲ ਵਾਲੇ ਐਰਗੋਨੋਮਿਕਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਬਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਸ਼ੋਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਆਰਮਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਾਕ-ਬੈਕ ਸਹੂਲਤ, ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬਾਹਰੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਯਾਤਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਡਰਾਈਵਰ ਕੈਬਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਯਾਤਰਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :