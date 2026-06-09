ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ, MBA ਪਾਸ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ-ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਹੋ ਅਲਰਟ
Published : June 9, 2026 at 8:48 AM IST
ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੀ ਮਾਰੀ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧੀ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (ਸੀਸੀਬੀ) ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਐਮ.ਏ. ਮਨਸੂਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਬੇਗਮ ਐਮ.ਐਮ. ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ₹5.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨਕਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਆਮਦਨ ਕਰ (Income Tax), ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ। ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ।
ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਅਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ
ਇਸ ਵੱਡੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸੰਗਮੇਸ਼ ਰਚੈਯਾ ਵਸਤਰਦ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਸੀਸੀਬੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਸੱਚਾਈ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
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