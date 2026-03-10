ETV Bharat / bharat

ਇੱਥੇ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ!

ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਹੋਟਲ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ 500 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

LPG Cylinder Short Supply
ਬੰਗਲੁਰੂ 'ਚ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ! (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 10, 2026 at 10:26 AM IST

ਬੰਗਲੁਰੂ/ਕਰਨਾਟਕ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕਾਮਤ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20% ਹੀ ਮਿਲੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਟਲ ਆਪਣਾ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।"

ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖਾਰਜ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਟਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਖੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਸੀ. ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ, ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਟਲ, ਬੇਕਰੀ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗ (ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 70 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ

ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਕੇ. ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 115 ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਤਰਕ ਛੋਟ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 65 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ 500 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੇ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਸਟਾਕ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਸੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਰ ਗੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।"

