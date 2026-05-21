ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਗਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

SUVENDU ADHIKARI GOVERNMENT : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਗਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 21, 2026 at 4:53 PM IST

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਮਦਰੱਸਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ "ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ" ਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਮਦਰੱਸਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ, ਮਦਰੱਸੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ "ਜਨ ਗਣ ਮਨ" ਅਤੇ ਕਵੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ "ਅਨੰਤ ਅਸੀਮ ਪ੍ਰੇਮਮੇ ਤੁਮੀ" (ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਗੀਤ) ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਤੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।

ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ, ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਛੰਦੇ ਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ।

