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ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਝੁਲਸੇ MLA ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Bengal TMC MLA house Fire
MLA ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਝੁਲਸੇ MLA ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 3, 2026 at 8:45 PM IST

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ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਗੰਜ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ): ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਰੋਨ ਬਿਸਵਾਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਗੰਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਬਿਸਵਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਸਵਾਸ ਸਾਗਰਦੀਘੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

'ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ'

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਬਿਸਵਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ 'ਤੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'

'ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ '

ਬਿਸਵਾਸ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਗੰਜ ਦੇ ਡਾਕ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਬਿਸਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 11:30 ਵਜੇ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਗੀਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ?


ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਵਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਸਵਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

'ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ'

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਬਾਇਰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਗਰਦੀਘੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ।"

ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਬਿਸਵਾਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਸਾਗਰਦੀਘੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਉਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 2026 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਪਸ ਕੁਮਾਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।

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MLA ਘਰ ਅੱਗ
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BENGAL TMC MLA HOUSE FIRE

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