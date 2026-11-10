ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 'ਬਲੌਂਗਿੰਗ: ਏ ਜਰਨੀ ਆਫ਼ ਲਵ' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ 2004 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : November 10, 2026 at 12:24 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਪੀ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, "ਬਿਲੰਗਿੰਗ: ਏ ਜਰਨੀ ਆਫ਼ ਲਵ," ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ, 10 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਸੀਪੀਪੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਅਚਾਨਕ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ, 'ਸੋਨੀਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ!'" ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। "ਮੈਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲ਼ਈ ਰੱਖੀ ਲੰਬੀ ਮੇਜ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
In a small Greek restaurant in Cambridge my journey of love began. Rajiv and I created a world filled with love, laughter and memories. On 10th November, I share that world with you. https://t.co/zvN5Rqqstf— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) October 24, 2026
'ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ'
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਸੀ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦ ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੌਂਗਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।"
There’s bound to be some tamasha when this book comes out. After all, others have spent decades telling my “story”, now it’s my turn. https://t.co/jDy5vBI8ey— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) October 27, 2026
ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ, ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਬਚਪਨ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਸ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਖਾਸ ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਫ੍ਰੇਡ ਏ. ਨੌਫ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਬਿਲੌਂਗਿੰਗ: ਏ ਜਰਨੀ ਆਫ਼ ਲਵ" 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ 1965 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਕੈਂਬਰਿਜ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ, 1968 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ।
#WATCH | Delhi: Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi's memoir, 'Belonging: A Journey of Love' is officially being released for sale today, November 10, 2026. Visuals from a bookstore in Khan Market. https://t.co/qywsuj5NxC— ANI (@ANI) November 10, 2026
"ਬਿਲੌਂਗਿੰਗ: ਏ ਜਰਨੀ ਆਫ਼ ਲਵ"
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਦ, "ਬਿਲੌਂਗਿੰਗ: ਏ ਜਰਨੀ ਆਫ਼ ਲਵ", ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹਿਗਿਨਬੋਥਮ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੀਜਨ ਅਤੇ ਮਿਡਲੈਂਡ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਵੇਵਜ਼, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਭੂਮੀ ਬੁੱਕਸ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬਲੌਸਮਜ਼ ਅਤੇ ਦ ਬੁੱਕਵਰਮ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸਵਰਡ ਆਊਟਲੈਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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