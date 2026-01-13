ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ 2 ਡੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ

ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ 2 ਡੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ
ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਫਾਰੈਸਟ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : January 13, 2026 at 9:12 PM IST
ਕੁੱਲੂ: ਪਹਾੜੀ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਖੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਫਾਰੈਸਟ ਸ਼ਹਿਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਆਦ ਦਾ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਫਾਰੈਸਟ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਤੱਤ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰਾਡਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਦੀਨਦਿਆਲ, ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰਾਡਸੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੀਨਦਿਆਲ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੀਨਦਿਆਲ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। 2012 ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਅਤੇ 2015 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਬਿੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਲਈ 80% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਸ਼ਹਿਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਦੀਨਦਿਆਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੀਨਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਸਗੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲੂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ
ਦੀਨਦਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਦ 1,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਦ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਾਡਸੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਦ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ।"
ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਡਿਮਾਂਡ
ਦੀਨਦਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲੂ ਸ਼ਹਿਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਿਖਲਾਈ
ਦੀਨਦਿਆਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 20 ਟਨ ਤੱਕ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੀ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੈ ਲਾਭਕਾਰੀ
ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਇਸਦੇ ਕਈ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਸੂਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਆਯੁਰਵੇਦ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਕਈ ਔਸ਼ਧੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗੀਕਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਬਾਗਬਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਗਬਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਗਣ ਲਈ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੇਬ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਹਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੇਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਦਵਿੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬਕਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਬਰਫੀਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਠੰਡ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੋ ਬਕਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲਗਭਗ 60 ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਪਰਾਗਣ ਕਾਰਨ ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ
ਦਵਿੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸੇਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪਰਾਗਣ ਲਈ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਗਬਾਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਬਕਸਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਸੇਬ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 30% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੇਬ ਦੇ ਬਾਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।"
ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ
ਦਵਿੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਗਬਾਨ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੇਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਹਾੜੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਗਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਬ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਾਗਣ ਲਈ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਪਹਾੜੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਠੰਢੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਇਤਾਲਵੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਗਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਗਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਾਲਵੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਗਰਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹਨ।"