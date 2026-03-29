ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਸਬਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ,ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਸਬਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ,ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਰਮਿਆਨਾ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ।
Published : March 29, 2026 at 6:50 AM IST
ਮੇਸ਼ - ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੋ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੌਰਸ - ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੰਧਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਿਥੁਨ - ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਸਮਤ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕਰਕ - ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਸਿੰਘ - ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਰਚ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਕੰਨਿਆ - ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਰਮਿਆਨੀ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਤੁਲਾ - ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਸਕਾਰਪੀਓ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਧਨੁ - ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਮਕਰ - ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੁੰਭ - ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਦਿਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ।
ਮੀਨ - ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਿਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇਗੀ।