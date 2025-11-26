ਦੋ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਇੱਕ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ।
Published : November 26, 2025 at 12:13 PM IST
ਰੋਹਤਕ/ਹਰਿਆਣਾ: ਲਖਨ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 16 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਪੋਲ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਸਰਤ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭੱਜੇ, ਪਰ ਪੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਮਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਪੋਲ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਪੋਲ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ, ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪੋਲ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ, ਪੋਲ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਲਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਚੋਣ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ।
ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹਾਦਸਾ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਯੂਥ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਲਖਨ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਰਦਿਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਦੀਪ ਰਾਠੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚ ਕੋਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਨਜੂਰ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਖਿਡਾਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਪੋਲ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਪੋਲ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹਾਰਦਿਕ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ। ਲਖਨ ਮਾਜਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ, ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਅਮਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਪੋਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।