ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ 90% ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਥੀਅਮ, ਅਮਰੀਕਾ-ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਭਾਰਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ?
ਭਾਭਾ ਪਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਤਕਨੀਕ, ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਨਗੇ 30% ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ।
Published : October 24, 2026 at 9:00 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ : India Lithium Seawater Extraction : ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਿਥੀਅਮ ਯਾਨੀ 'ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ' ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਭਾ ਪਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (BARC) ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ 90% ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਥੀਅਮ ਕੱਢਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। 'ਡੋਨਰ-ਫ੍ਰੀ ਸੌਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ' (donor-free solvent extraction) ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਥੀਅਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਲਾਈ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਖੋਜ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਸਾਲੇ, *ਟਾਲਾਂਟਾ* (*Talanta*) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 230 ਅਰਬ ਟਨ ਲਿਥੀਅਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Mines) ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 7.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 5.9 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ—ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਿਥੀਅਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੈਮੀਕਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕ: ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਭਾ ਪਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (BARC) ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਡੋਨਰ-ਫ੍ਰੀ ਸਾਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲਿਥੀਅਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਲਿਥੀਅਮ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ: ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ-ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.17 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਲਿਥੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਲਿਥੀਅਮ ਕੱਢਣਾ ਘਾਹ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਲੱਭਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੋਨਰ-ਫ੍ਰੀ ਸਾਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਲਿਥੀਅਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ: ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜ ਭਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ 99% ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।
ਚੁੰਬਕ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ 2 ਕੈਮੀਕਲ: ਰੁਕਾਵਟੀ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਈਬੈਂਜ਼ੋਇਲਮੀਥੇਨ (DBM) ਅਤੇ ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਬਿਊਟਾਈਲ ਕੀਟੋਨ (MIBK) ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਚੁੰਬਕ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਲਿਥੀਅਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲਿਥੀਅਮ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਸਾਲਵੈਂਟ: ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਲਵੈਂਟ ਯਾਨੀ MIBK ਅਤੇ DBM ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲਿਥੀਅਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਸਾਲਵੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਥੀਅਮ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲਵੈਂਟ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਲਵੈਂਟ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲਿਥੀਅਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਥੀਅਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਲਵੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ: ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲਿਥੀਅਮ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਲਿਥੀਅਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਾਰਡ-ਰਾਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ: ਐਗਰੀਟੈਕ ਅਤੇ ਸਪੇਸਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ farmonaut.com ਦੇ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚਿਲੀ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦੀ 80% ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟਾਪ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿੱਚ ਚਿਲੀ ਨੰਬਰ ਵਨ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 60% ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਧਣ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਿਥੀਅਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 30% ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 230 ਅਰਬ ਟਨ ਲਿਥੀਅਮ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 73 ਲੱਖ ਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ USGS (Mineral Commodity Summaries) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 230 ਅਰਬ ਟਨ ਲਿਥੀਅਮ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰੀਬ 73 ਲੱਖ ਟਨ ਲਿਥੀਅਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 59 ਲੱਖ ਟਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੀਓਲਾਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (GSI) ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਰਿਆਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਲਾਲ-ਹੈਮਾਨਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਂਡਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਰਲਾਗੱਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,600 ਟਨ ਲਿਥੀਅਮ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਥੀਅਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਰਿਹਾ 72% ਲਿਥੀਅਮ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਥੀਅਮ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਕਰੀਬ 311 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 5.10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਥੀਅਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦਾ ਕਰੀਬ 72% ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਿਥੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਡ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ (32.5%) ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ (25.6%) ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ। ਚੀਨ ਤੋਂ 22.6%, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ 6%, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ 3.7% ਕੈਮੀਕਲ ਆਇਆ।
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