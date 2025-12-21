ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਾ, ਇਮਾਮ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ।
Published : December 21, 2025 at 8:11 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਢਾਕਾ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਲਹਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਲਹਟ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੀਡੀਆ) ਸੈਫੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਵੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਯਮਨਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਦੀਪੂ ਚੰਦਰ ਦਾਸ (25) ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਮਨ ਸਰਕਾਰ (19), ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਰੇਕ ਹੁਸੈਨ (19), ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਨਿਕ ਮੀਆ (20), ਇਰਸ਼ਾਦ ਅਲੀ (39), ਨਿਜੁਮ ਉੱਦੀਨ (20), ਆਲਮਗੀਰ ਹੁਸੈਨ (38) ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਰਾਜ ਹੁਸੈਨ (46) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜਮੋਲ ਹਸਨ ਸਗੀਰ (26), ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹੀਨ ਮੀਆ (19) ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਜ਼ਮੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਲਟਕਾਈ ਸੀ ਲਾਸ਼
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਸ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਕਾ-ਮਯਮਨਸਿੰਘ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
#WATCH | Delhi | On the mob lynching of Dipu Chandra Das in Bangladesh, Dr Imam Umer Ahmed Ilyasi, Chief Imam, All India Imam Organisation, says, " ... humanity has been shamed. this is a murder of humanity... the brutality with which the child was murdered, and what was done to… pic.twitter.com/UdIv234BGa— ANI (@ANI) December 21, 2025
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਹਿੰਦੂ ਬੋਧੀ ਈਸਾਈ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਰੂਪਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਫਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਭ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ।
ਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ
#WATCH | Dhaka, Bangladesh | On widespread violence erupting in Bangladesh over the death of Osman Hadi, Editor of Dhaka Tribune, Reaz Ahmad, says, " ... taking that as an excuse, some fringe elements within the massive crowd expressing their grief and sympathies, turned… pic.twitter.com/RruKz68Mhf— ANI (@ANI) December 21, 2025
'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਖਲ'
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੀਪੂ ਚੰਦਰ ਦਾਸ ਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ 'ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਮਾਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਮਾਮ ਡਾ. ਇਮਾਮ ਉਮਰ ਅਹਿਮਦ ਇਲਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਸ਼ੁਕਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"