ਬੀਡੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਲਗਾਏ 15 ਲੱਖ ਬੂਟੇ
ਅੰਬ, ਕਟਹਲ, ਨਿੰਮ, ਬੋਹੜ, ਮਹੋਗਨੀ ਸਮੇਤ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।
Published : June 28, 2026 at 3:33 PM IST
ਬੰਗਲੁਰੂ: ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਦਪ੍ਰਭੂ ਕੈਂਪੇਗੌੜਾ ਦੀ 517ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਦੇਸੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੀਡੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਾਮਾ'
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 12.40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਿਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.), ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੀਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਦਪ੍ਰਭੂ ਕੈਂਪੇਗੌੜਾ ਲੇਆਉਟ, ਬਨਸ਼ੰਕਰੀ ਛੇਵਾਂ ਪੜਾਅ, ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਕਰੰਥ ਲੇਆਉਟ, ਆਕਸੀਜਨ ਟ੍ਰੀ ਪਾਰਕ, ਮੀਆਵਾਕੀ ਜੰਗਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
"ਇੱਕ ਘਰ, ਇੱਕ ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦਾ"
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬ, ਕਟਹਲ, ਨਿੰਮ, ਬੋਹੜ, ਮਿਲੇਟੀਆ ਪਿੰਨਾਟਾ, ਬਿਲਵਾ, ਜੰਗਲੀ ਅੰਬ, ਮਹੋਗਨੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ "ਇੱਕ ਘਰ, ਇੱਕ ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦਾ" ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
'ਬੀਡੀਏ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ'
ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ-ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐਸਆਰ) ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਡੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਬੀਡੀਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨਏ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਸੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਬੀਡੀਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।"