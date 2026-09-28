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1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਦਲੇਗਾ ਸਮਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

doubling of parking fees
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 28, 2026 at 5:05 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ 50% ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਿਵਲ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Ban on construction activities
1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ (Etv bharat)

ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ

ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ 1 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਘੰਟੇ ਬਦਲੇ ਗਏ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ, MCD ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

50% ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਟਾਫ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 50% ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਫਤਰ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ 50% 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਾਅ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

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ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ
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