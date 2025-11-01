ETV Bharat / bharat

ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ENTRY 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ BS-IV ਅਤੇ BS-VI ਮਿਆਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਗੋ ਵਾਹਨ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

Ban Entry Of These Vehicles in Delhi
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ENTRY 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 1, 2025 at 11:15 AM IST

4 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਿਰਫ਼ BS-IV ਅਤੇ BS-VI ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਗੋ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ, ਭਾਵ, BS-III ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ BS-IV, BS-VI, CNG, LNG ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

CAQM ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BS-III ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੱਕ, ਟੈਂਪੂ, ਲੋਡਰ, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਜੋ BS-III ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, 1 ਨਵੰਬਰ (31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ?

BS-VI ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ (ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੋਵੇਂ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। CNG, LNG, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, BS-IV ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

'ਲੰਬੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ'

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਹਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਦੁੱਧ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। CAQM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਭੀੜ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, CAQM ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ CAQM ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਐਂਡ ਗੁਡਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ BS-IV ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਲੋਡਿੰਗ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ

  • ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ (NH-44, ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ)
  • ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ (ਰੋਹਤਕ ਰੋਡ, ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ)। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਧਾਂਸਾ ਬਾਰਡਰ (ਨਜਫਗੜ੍ਹ - ਝੱਜਰ ਰੋਡ) - ਪੱਛਮ-ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਗੋ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਕਾਪਸਹੇੜਾ ਬਾਰਡਰ (NH-48/ਗੁੜਗਾਓਂ ਰੋਡ) - ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਸਰਹੱਦ।
  • ਰਾਜੋਕਰੀ ਬਾਰਡਰ (NH-8 ਦੇ ਨੇੜੇ) - IGI ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ। ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤਾ।
  • ਸ਼ਿਵਮੂਰਤੀ/ਸਮਾਲਖਾ ਬਾਰਡਰ (NH-48) - ਮਾਨੇਸਰ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ

  • ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ (NH-24 / ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ) - ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ।
  • ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ (NH-44, ਉੱਤਰ) - ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
  • ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ/ਸਰਾਏ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰਡਰ - ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  • ਸ਼ਾਹਦਰਾ - ਲੋਨੀ ਬਾਰਡਰ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਿੱਲੀ): ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ।
  • ਖਜੂਰੀ - ਕਰਾਵਲ ਨਗਰ ਬਾਰਡਰ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ): ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਨੀ ਅਤੇ ਭੂਪਖੇੜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ।
  • ਫਰੀਦਾਬਾਦ - ਬਦਰਪੁਰ ਬਾਰਡਰ (NH-19 / ਮਥੁਰਾ ਰੋਡ): ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਪੁਆਇੰਟ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ BS-III ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

BS-IV ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਹੈ।

BS-VI, CNG, LNG, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।

ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

