ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਣੇ ਸੰਤ ਕਰਨਗੇ ਸਵਾਗਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਣੇ ਸੰਤ ਕਰਨਗੇ ਸਵਾਗਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
Hindu Ekta Padyatra: ਇਹ ਯਾਤਰਾ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : November 13, 2025 at 11:26 AM IST
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੰਤ ਪੰਡਿਤ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਨਾਤਨ ਏਕਤਾ ਪਦਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਦਯਾਤਰਾ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਦਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕੋਸੀਕਲਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਟ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਪਾਠਕ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਸੰਤ ਅਤੇ 11 ਔਰਤਾਂ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਦਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਦਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 7 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਠਹਿਰਾਅ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਪਦਯਾਤਰਾ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛਤਰਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਾਤਨ ਏਕਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਦਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਦਯਾਤਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਯਾਤਰਾ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਰਏਐਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਦਾਖਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਪਦਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਵੀ ਠਹਿਰਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਸੀਕਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਤਾ ਆਗਰਾ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਕਰ ਆਗਰਾ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਰੁਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਦਯਾਤਰਾ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਧਵਜ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ
ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਤੱਕ ਪਦਯਾਤਰਾ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼ਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਕਤਾ ਪਦਯਾਤਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਦਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਰੁਕਣ ਹੋਣਗੇ। ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਏਐਫ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।