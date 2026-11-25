ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਝਿੜਕਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਵਿਵਾਦ
ਬਾਬਾ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।" ਮਨੋਜ ਸੋਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : November 25, 2026 at 1:23 PM IST
ਛਤਰਪੁਰ/ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੰਡਿਤ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਝਿੜਕ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਡਿਤ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
VIDEO | Haridwar: Yoga guru Ramdev said there was no place for superstition or 'pakhand' (hypocrisy) in Sanatan Dharma, while urging his followers to stop trolling Bageshwar Baba Dhirendra Krishna Shastri and put an end to the controversy following his criticism of the Bageshwar Dham chief. Earlier on Monday, Ramdev launched a scathing attack on Dhirendra Krishna Shastri and called him "crazy" and a "hypocrite" over his purported remarks comparing Lord Ram and Lord Krishna.— Press Trust of India (@PTI_News) November 24, 2026
"ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ।"-ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਿੜਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ: ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਬਾਬਾ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਬਾਬਾ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਵਧਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ-"ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ"
ਪੰਡਿਤ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜੋ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਮਦੇਵ ਬਾਬਾ ਨੇ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਧੀਰੇਂਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।
पूज्य सरकार ने दी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं #shorts #reels #prakashparv #gurunanakdevji #divyadarbar #pathankot #punjab #bageshwardhamsarkar #bageshwardham https://t.co/wkomTEi6Vh— Bageshwar Dham Sarkar (Official) (@bageshwardham) November 24, 2026
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਕਥਾ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ 22 ਤੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।