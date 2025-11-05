ਬਦਰੀਨਾਥ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਛੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਾਦਰ
ਬਦਰੀਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕ ਗਏ ਹਨ।
Published : November 5, 2025 at 5:53 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਉਤਰਾਖੰਡ): ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਦਰੀਨਾਥ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਰੀਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਰੀਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਦਰੀਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਢ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ
ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਨਾਟਾ ਹੈ।
बर्फ की श्वेत चादर ओढ़े बाबा केदार की नगरी का विहंगम दृश्य।#Kedarnath#Uttarakhand#Rudraprayag pic.twitter.com/lcptAWLDB0— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) November 5, 2025
ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਰੋਹਿਤ ਥਪਲਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ।