ਬਦਰੀਨਾਥ ਭੇਟਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ, ਦਾਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀ 'ਖੇਡ'
ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਭੇਟਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : July 19, 2026 at 7:18 PM IST
ਚਮੋਲੀ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਦਰੀਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਾਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਓਵਰਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਦਰੀ ਕੇਦਾਰ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਕੇਟੀਸੀ) ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਆਈਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਦਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਓਵਰਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ
ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਤਕਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੌਟਿਆਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ?
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੋਜਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ, BKTC ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ (ਖਜ਼ਾਨਚੀ) ਸੰਦੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, BKTC ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਰੰਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ,
"ਬਦਰੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੰਦੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਦੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਬਲ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।" - ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਰੰਗੜ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬਦਰੀਨਾਥ-ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ
"ਡਬਲ ਲਾਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਦੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।" - ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਰੰਗੜ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬਦਰੀਨਾਥ-ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ