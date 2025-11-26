ETV Bharat / bharat

ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਫਤ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਸਭ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ, ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਨ ਹੈ ਨਸ਼ਾ

ਮਹਿਸਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਦਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਟਕਾ, ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਫਤ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਸਭ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ (ETV Bharat)
Published : November 26, 2025 at 3:19 PM IST

ਮਹਿਸਾਣਾ (ਗੁਜਰਾਤ): ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 25 ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਦਰਪੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਸਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਡਨਗਰ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਨ, ਮਸਾਲਾ, ਗੁਟਖਾ, ਬੀੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

'ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਕੇਟ ਨਹੀਂ'
ਬਦਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਟਕਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। 2001 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸੋਗ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2001 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖਾਂਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।

ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ:

ਇਸ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ।

'ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ'
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਟਕਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

