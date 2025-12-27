ETV Bharat / bharat

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਸਰਹੱਦ ਟੱਪਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਬੰਦ, ਹੁਣ ...

ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀ ਸਨਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ...

ALIGARH BADALS LOVE STORY
ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ (Photo Credit; Family)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 27, 2025 at 2:53 PM IST

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਅਲੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਨਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਸਰਹੱਦ

ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਮਿਲੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ALIGARH BADALS LOVE STORY
ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾਅ

ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2024 ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ

ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਰਲਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਿਟਕਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ, ਸਨਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

27 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਨਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ।

ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਕੀਲ ਫਿਆਜ਼ ਰਾਮੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

