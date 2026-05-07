ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ, 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੱਪ ਮਿਲਿਆ। ਲਗਭਗ 300 ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ।
Published : May 7, 2026 at 1:59 PM IST
ਸਹਰਸਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਹਰਸਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਸੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬਲੂਆਹਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਦੇ ਹੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਬੱਚੇ:
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 300 ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।
ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹਨ:
ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਰਸਾ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਲਗਭਗ 300 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ।