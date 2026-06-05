ਟ੍ਰੈਕਰ ਬਬੀਤਾ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਲਾਸ਼

ਟ੍ਰੈਕਰ ਬਬੀਤਾ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਲਾਸ਼
ਬਬੀਤਾ ਪਾਂਡੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਯਾਰਾ ਬੁਗਿਆਲ ਟ੍ਰੈਕ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
Published : June 5, 2026 at 10:55 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਯਾਰਾ ਬੁਗਿਆਲ ਟ੍ਰੈਕ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਵਾਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਦਯਾਰਾ ਬੁਗਿਆਲ ਟ੍ਰੈਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਨੈਨੀਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਬੀਤਾ ਪਾਂਡੇ (24) ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 12,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੱਡਾਂ, ਚੱਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੱਸ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਖੋਜ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ'
ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਦਯਾਰਾ ਬੁਗਿਆਲ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ, ਡਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੱਥ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
Please help find the missing person if you have seen this face, try to tell them.— Uttarkashi Police Uttarakhand (@UttarkashiPol) June 1, 2026
SP Office Uttarkashi- 01374-222116
SHO Maneri- 9411112863
IO- 8193990347
Family Members- 7465949032 pic.twitter.com/vLDNXw4WXI
ਬਬੀਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਬੀਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਲ, ਗੁਫਾਵਾਂ, ਢਲਾਣਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਫੌਜ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ, ਪੁਲਿਸ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਭਾਲ ਪਰ....
ਟਰੈਕ ਰੂਟ 'ਤੇ ਖੋਜੀ ਕੁੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਭਾਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਬੀਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਸਤਾ, ਹਰ ਢਲਾਣ, ਹਰ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਆਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਬੀਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।
'ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਛੱਡ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ'
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਬੀਤਾ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਆਈ ਸੀ। ਹਰਸ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਲਾਮਾ ਟੌਪ ਅਤੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨੋਂ ਦਯਾਰਾ ਬੁਗਿਆਲ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੋਈ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬਬੀਤਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਬਬੀਤਾ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖੋਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।
'ਬਬੀਤਾ ਇੰਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ'
ਬਬੀਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਬੀਤਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਰਾਇਥਲ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਯਾਰਾ ਬੁਗਿਆਲ। ਬਬੀਤਾ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ, ਪੰਕਜ ਪਾਂਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਬੀਤਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸੈਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਸੀ।" ਬਬੀਤਾ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ, ਪੰਕਜ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਬੀਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਦਸੇ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਣ 'ਤੇ ਜਾਂਚ:
ਪਰਿਵਾਰ ਬਬੀਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੋਜ ਟੀਮਾਂ ਸੁਰਾਗ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬਬੀਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਮਨਪਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਸਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਵਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਬੀਤਾ ਪਾਂਡੇ ਹਰਮਨਪਾਲ ਦੀ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰਮਨਪਾਲ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦਯਾਰਾ ਬੁਗਿਆਲ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਬੀਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ, ਭਟਕਣਾ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹੱਸਮਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" - ਕਮਲੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਐਸਪੀ, ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ:
ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਖੋਜ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੋਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੀਬਰ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਬੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ: ਬਬੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਬੀਤਾ ਪਾਂਡੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ? ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਇ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਯਾਰਾ ਬੁਗਿਆਲ ਦੀਆਂ ਚੁੱਪ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ।