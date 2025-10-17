ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਮਿਰਚਾ, ਫਿਰ ਗਰਦਨ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਚਾਕੂ, ਬੀ. ਫਾਰਮਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : October 17, 2025 at 4:10 PM IST
ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 20 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ। ਲੜਕੀ ਬਨਸ਼ੰਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਫਾਰਮਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਿਆ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਫਿਰ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਚਾਕੂ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਗਨੇਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਮੰਤਰ ਮਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਵਿਗਨੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਮਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ।" ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੜਕਾ
ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਗਨੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਉੱਤਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਨੀਮੇਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"