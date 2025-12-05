ETV Bharat / bharat

ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਫਿਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ; 2 ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ MP-MLA ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ABDULLAH AZAM SENTENCED 7 YEARS
ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ (ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 5, 2025 at 4:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਰਾਮਪੁਰ: ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਅਬਦੁੱਲਾ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਤਾਜਿਨ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਦੋ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕੇਸ

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਜ਼ਮ 'ਤੇ ਦੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

2019 ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਵਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਏਸੀਜੇਐਮ ਫਸਟ (ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ੋਭਿਤ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 420 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 467 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 468 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 471 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ₹10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਵਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਕਾਪੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸਜ਼ਾ

17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਾ ਨੇਤਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਕਾਸ਼ ਸਕਸੈਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਅਬਦੁੱਲਾ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਤਾਜਿਨ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਜ਼ਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਜਿਨ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਤਾਜਿਨ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਜ਼ਮ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਵਾਬ ਕਾਜ਼ਿਮ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਉਰਫ਼ ਨਾਵੇਦ ਮੀਆਂ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 1993 ਦਰਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਖਨਊ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ 30 ਸਤੰਬਰ, 1990 ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਾਮਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ 28 ਜੂਨ, 2012 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਖਨਊ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ 21 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

TAGGED:

2 PASSPORT CASE COURT VERDICT
AZAM SON SENTENCED AGAIN
MP MLA COURT RAMPUR
ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ABDULLAH AZAM SENTENCED 7 YEARS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.