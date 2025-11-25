ETV Bharat / bharat

ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ- ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਕਿਹਾ- "ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

Ayodhya ram mandir saffron flag hoisting
ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ... (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 25, 2025 at 1:54 PM IST

5 Min Read
ਲਖਨਊ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਾਮ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਯੱਗ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਭੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਗ 500 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੱਗ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਡਗਮਗਾਇਆ ਨਹੀਂ।

ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਝਲਕ ਦਰਸ਼ਾਏਗਾ ਇਹ ਝੰਡਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਦੂਰੋਂ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਝਲਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਗਤਾਂ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਦਰਸ਼ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

"ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਦਾ ਝੰਡਾ"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਨੰਤ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਧਰਮ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਮ ਝੰਡੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਸੂਰਿਆਵਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਅਤੇ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਰਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਝੰਡਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਝੰਡਾ"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੰਡਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਝੰਡਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਝੰਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਸੱਚ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਝੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਮ ਝੰਡਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਝੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

"ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਧਰਮ ਮਾਰਗ, ਰਾਮ ਮਾਰਗ, ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ, ਪੰਚ ਕੋਸ਼ੀ, 14 ਕੋਸ਼ੀ ਅਤੇ 84 ਕੋਸ਼ੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

Ayodhya ram mandir saffron flag hoisting
ਅਯੋਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ (ANI)

ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਹਿਮ"

ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ।"

"ਕੋਵਿਦਰ ਰੁੱਖ ਰਘੂਕੁਲ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦਾ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਝੰਡੇ 'ਤੇ ਰਘੂਕੁਲ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੋਵਿਦਰ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਕਚਨਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਕਚਨਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਰਘੂਕੁਲ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਛਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਗੁਣਵਾਨ ਲੋਕ ਹਨ। ਕਚਨਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।

