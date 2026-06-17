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ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾਨ ਗਬਨ ਮਾਮਲਾ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੱਕ...SIT 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਪੀਐਮਓ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਘ ਵੀ ਹਰ ਪਲ ਅੱਪਡੇਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Ayodhya Ram Mandir donation theft case Update
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾਨ ਗਬਨ ਮਾਮਲਾ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 17, 2026 at 9:34 AM IST

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ਅਯੁੱਧਿਆ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਨ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, SIT 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀ ਸਨ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦਾਨ ਬਾਕਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ

ਟੀਮ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਾਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Ayodhya Ram Mandir donation theft case Update
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾਨ ਗਬਨ ਮਾਮਲਾ (ETV Bharat)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਗਬਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਟੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ

ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Ayodhya Ram Mandir donation theft case Update
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾਨ ਗਬਨ ਮਾਮਲਾ (ETV Bharat)

ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ।

PMO, CMO ਅਤੇ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

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