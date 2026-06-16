ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਚ SIT, ਪੁੱਛਿਆ- ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਦਾਨ ਪੇਟੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ? ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਪੈਸੇ?
SIT ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਦਾਨ ਬਕਸੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
Published : June 16, 2026 at 10:50 AM IST
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਬਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ 2:53 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨ ਬਕਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਨ ਬਕਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਐਸਐਸਪੀ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸਆਈਟੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਹਿਮ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਟੀਮ ਕੋਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ?
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੀਮ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਦਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।