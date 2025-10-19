ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀਪਉਤਸਵ: 26 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀ ਰਾਮਨਗਰੀ, ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ
ਰਾਮ ਕੀ ਪੈਦੀ ਸਮੇਤ 56 ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 26,17,215 ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਗਏ।
Published : October 19, 2025 at 9:17 PM IST
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਅੱਜ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ 9ਵਾਂ ਦੀਪਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ, ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਮ ਦੇ ਘਾਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੇ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ।
ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਅੱਜ ਨੌਵਾਂ ਦੀਪਉਤਸਵ 2025 ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੀ ਪੈਦੀ ਸਮੇਤ 56 ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 26,17,215 ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2,128 ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਕੇਤ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਝਾਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਜਲੂਸ ਲਈ ਰੱਥ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ
ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਦੀਪਉਤਸਵ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।"
"ਇਸ ਦੀਪਉਤਸਵ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।"- ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਦੀਪਉਤਸਵ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਦਾਰ ਦੀਪਉਤਸਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੀਪਉਤਸਵ, ਰੰਗੋਤਸਵ ਜਾਂ ਦੇਵ ਦੀਵਾਲੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੈਫਈ ਮਹੋਤਸਵ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਧਾਮ ਵਿੱਚ 2617,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਘੁਮਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।