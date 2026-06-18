ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ, 5 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ !
19 ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ।
Published : June 18, 2026 at 1:18 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ/ਉਤਰਾਖੰਡ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ੀਲਾ ਤੂਫਾਨ (Avalanche) ਦੇਖਿਆ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, 19 ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਟੀਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ।
ਖੌਫਨਾਕ ਰਿਹਾ ਮੰਜਰ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਚੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਲਜ਼ ਪਾਸ (5,312 ਮੀਟਰ) ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ। 19 ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਟੀਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਅਚਾਨਕ, ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਰਜ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਚਿੱਟੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਗਿਆ।
ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ
ਮੁਹਿੰਮ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਲਜ਼ ਪਾਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾਨੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੱਰੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਢਲਾਣ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹੇਠਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬਰਫ਼ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਰਫ਼ ਖਿਸਕਣ ਮੁਹਿੰਮ ਟੀਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ।
ਪੰਜ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ ਪੂਰਬੀ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਸਯਾਰੀ ਵਾਪਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।