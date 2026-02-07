ETV Bharat / bharat

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਰਵੀ ਯੋਗ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮੇਲ,ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਚਾਂਗ

ਫਾਲਗੁਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਸ਼ਸ਼ਥੀ ਤਿਥੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ।

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਰਵੀ ਯੋਗ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮੇਲ (ETV BHARAT)
Published : February 7, 2026

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, 7 ਫਰਵਰੀ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਫਾਲਗੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਡਾਕਟਰੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਰਵੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

7 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  2. ਮਹੀਨਾ: ਫਾਲਗੁਣ
  3. ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸ਼ਸ਼ਤੀ
  4. ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
  5. ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸ਼ਸ਼ਠੀ
  6. ਯੋਗਾ: ਸ਼ੂਲਾ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਚਿੱਤਰਾ
  8. ਕਰਨ: ਜੇ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਕਰ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 07:07 ਵਜੇ
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:04 ਵਜੇ
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਰਾਤ 11.27 ਵਜੇ
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਸਵੇਰੇ 10:03 ਵਜੇ
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 09:51 ਤੋਂ 11:13 ਤੱਕ
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 13:57 ਤੋਂ 15:20 ਤੱਕ

ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੰਨਿਆ ਵਿੱਚ 23:20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਲਾ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕਾਮੁਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 9:51 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:13 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

