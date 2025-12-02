ETV Bharat / bharat

ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਢਵਾ ਸਕੋਗੇ ਨਕਦੀ, ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ATM

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮਨਮਾੜ-ਸੀਐਸਐਮਟੀ ਪੰਚਵਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ "ਏਟੀਐਮ ਆਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ATM ON WHEELS INTRODUCED
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (getty image)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 2, 2025 at 3:29 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ "ਏਟੀਐਮ ਆਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼" ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾੜ-ਸੀਐਸਐਮਟੀ ਪੰਚਵਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਰਮਸ਼ੀਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਐਲਟੀਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਅੰਗ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਮਿੰਨੀ-ਪੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਏਟੀਐਮ ਆਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਬੜ ਦੇ ਪੈਡ ਅਤੇ ਬੋਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਦੋ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਸਿਸਟਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ TTE ਕੋਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ATM ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਲਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ PRO ਰਸਰਾਜ ਮਾਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ਬੁਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ATM-ਆਨ-ਵ੍ਹੀਲ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਮਾਡ-CSMT ਪੰਚਵਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।

